Os moradores de Brusque, bem como das demais cidades no Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre neste domingo, 21, podem contar com boas notícias vindas da previsão do tempo. O sol deve seguir aparecendo entre variações de nuvens, sem risco de chuva.

Inclusive, este cenário de estabilidade climática deve então se estender à próxima semana, período que também promete ser propício às práticas externas.

No entanto, a volta da chuva começa a surgir no horizonte. Análises dos profissionais de meteorologia indicam um possível retorno da umidade à vista.

Para esclarecer os detalhes, buscamos a opinião do meteorologista Piter Scheuer, que nos concedeu um boletim informativo. Confira a nota emitida por ele logo após a foto.

Domingo sob tempo seco

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nossa análise meteorológica começa abordando as condições climáticas esperadas para este domingo em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Para aqueles que planejam atividades externas, antecipamos um cenário amplamente favorável, com o sol aparecendo entre variações de nuvens e sob risco nulo de chuva.

Após um amanhecer frio, as temperaturas à tarde devem ser agradáveis, variando entre 21°C e 24°C.

O tempo na próxima semana

As projeções para os dias da próxima semana indicam uma condição mantendo o tempo seco em Brusque e região.

O risco maior de chuva volta entre 27 a 29 de julho, quando uma frente fria deve atravessar Santa Catarina. No entanto, os volumes esperados tendem a ser baixos em todo o Vale do Itajaí.

Esse sistema, inclusive, sinaliza impor uma queda mais acentuada nas temperaturas, resultando no possível retorno do frio úmido.

Monitoramento

Todas as informações contidas neste boletim, têm como base, as últimas atualizações dos simuladores meteorológicos.

Vale ressaltar que essas simulações estão sujeitas a mudanças, à medida que novas informações são incorporadas. Portanto, continuaremos monitorando as condições.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Sem o apoio dos nossos parceiros comerciais, o Blog do Ciro Groh não estaria trazendo, diariamente, conteúdos relevantes e cativantes até você, prezado leitor.

Por isso, reservamos esta seção para apresentá-los nos banners abaixo. Clique neles e então descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Arraiá Solidário enche Brusque de música e diversão; veja as fotos

2. Botuverá como você nunca viu: fotos impressionantes então mostram onde fica este lugar

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK