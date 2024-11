A quinta-feira, 21, está abrindo a segunda metade da semana, prometendo manter o cenário de tempo úmido em Brusque e região, uma condição climática que já vem sendo observada desde a terça-feira, 19.

Inclusive, a alta umidade sinaliza se manter até, pelo menos, sábado, 23, exigindo que os moradores se programem para atividades ao ar livre, a fim de evitar contratempos diante da instabilidade persistente.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou um boletim detalhado sobre o assunto em questão, cujas informações completas estão disponíveis na íntegra logo após a imagem.

O tempo na quinta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim, antecipando aos moradores de Brusque e região que a previsão segue direcionando um quadro desfavorável para quem planeja atividades ao ar livre nesta quinta-feira.

O dia, pois, deve seguir sob uma condição de umidade diante do risco de chuva a qualquer momento, sem um horário específico para ocorrer.

Vale destacar que isso não implica precipitações constantes, visto que a expectativa aponta alguns momentos de melhoria.

No entanto, caso o sol venha aparecer, será por períodos muito curtos, pois a nebulosidade continuará predominando.

Diante desse cenário instável, o abafamento, que tem marcado os picos de temperatura na primeira metade da semana, promete recuar, com máximas previstas entre 21°C e 24°C, proporcionando um clima mais ameno.

Tempo sob umidade persiste

Ao avançarmos para a sequência da semana, a previsão para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim indica a continuidade do padrão de chuva frequente, especialmente na sexta-feira, quando as condições serão muito semelhantes às de hoje.

Para quem tem planos de atividades externas, é importante se preparar com antecedência, pois o risco de precipitação estará presente a qualquer momento.

No sábado, embora o quadro de umidade persista, há a expectativa de alguns momentos mais prolongados de melhoria, com o sol podendo aparecer, mas sem predominar.

Sendo assim, o tempo não deve se firmar completamente.

Quanto às temperaturas, o padrão mais ameno tende a seguir, mantendo o alívio do calor intenso observado nos primeiros dias da semana em Brusque e região.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando sequência à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições meteorológicas observadas na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira, com dados obtidos pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes aos locais destacados em em vermelho.

A apuração também confirma a ausência de chuvas no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de se emocionar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem, repleta de sentimentos, capta a essência de como a manhã desta quinta-feira despertou em cada um dos lugares retratados.

São momentos únicos que nos lembram da beleza simples e poderosa do cotidiano. Permita-se ser tocado por esses cenários inspiradoras.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

