A previsão do tempo, direcionada para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, indica a manutenção do tempo seco neste domingo, 23, favorecendo assim, as atividades ao ar livre.

Expectativas apontam a presença do sol aparecendo entre variações de nuvens, elevando as temperaturas da tarde a uma oscilação de 25°C a 28°C. Eventualmente, alguns locais podem atingir os 30°C, considerado um patamar atípico para a época do ano.

No entanto, mudanças no padrão climático a caminho da região indicam uma contagem regressiva ao retorno da chuva e do frio úmido, já a partir da segunda-feira, 24.

Para esclarecer os detalhes sobre o que esperar das condições meteorológicas, tanto para este domingo quanto nos próximos dias, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo.

Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto exibida a seguir.

Brusque neste domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

Tempo seco sem risco de chuva neste domingo, abrangendo não apenas Brusque, mas todo o Vale do Itajaí. Quem planeja atividades ao ar livre pode então contar com boas notícias vindas da previsão.

O sol, por sua vez, deve aparecer tendo as aberturas alternadas pela presença de nuvens, abrindo então destaque para os termômetros.

As temperaturas tendem a oscilar entre 25 e 28°C, não descartando 30ºC em alguns pontos da região, valores considerados altos para esta época do ano.

Mudanças à vista em Brusque

Quando os prognósticos avançam em direção à próxima semana, eles mostram a passagem de uma frente fria por Brusque e região, trazendo chuva generalizada e queda nas temperaturas, principalmente a partir da noite.

Isso deve marcar a transição para uma terça-feira gelada em todo o Vale do Itajaí, sob temperaturas diurnas previstas abaixo dos 17 a 18ºC, intensificando a sensação térmica.

Esse dia exigirá o uso dos casacos em tempo integral. O risco de alguma precipitação também não está descartado, sem hora definida de ocorrência.

Sequência da semana

Na sequência da próxima semana, é provável que os eventos de chuva se tornem mais constantes, mas é bom enfatizar que isso não elimina possíveis intervalos de sol. A mudança principal será o aumento na frequência da umidade.

Quanto ao aquecimento das tardes, este domingo deve marcar o fim desse padrão observado em junho até agora, dando lugar a um cenário mais típico de inverno.

No entanto, não há previsão de frio muito rigoroso até o fim do mês em Brusque e região.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Região de Brusque na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

