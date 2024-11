Após enfrentar dias consecutivos de alta umidade, Brusque começou a ver sinais de melhora já no domingo, 24, com o retorno do sol, sinalizando assim a tendência para um período mais favorável às atividades ao ar livre.

Diante disso, a semana inicia prometendo tempo seco e temperaturas elevadas à vista, diante de um aquecimento gradual dos termômetros nos próximos dias.

É possível, inclusive, que os picos ultrapassem os 33°C entre quarta-feira, 27, e quinta-feira, 28, no município e região.

Até lá, espera-se que o padrão climático, então, se mantenha estável, antes da chegada de uma nova frente fria.

Para discutir este tema em detalhes, buscamos a opinião técnica do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos forneceu um boletim esclarecedor.

Confira os detalhes completos na nota que está exposta logo após a foto.

Brusque na segunda-feira

*Boletim: Climaterra >>

O boletim de hoje traz boas notícias para os moradores de Brusque e região, especialmente para aqueles que planejam atividades ao ar livre ou necessitam de condições favoráveis para secagens em geral, como de roupas ou itens diversos.

A previsão abre a semana sinalizando tempo predominantemente seco para esta segunda-feira, diminuindo o risco de chuvas, portanto.

O sol, que já começou a aparecer no domingo, deve então brilhar entre variação de nuvens durante todo o dia, apontando assim uma mudança nas condições climáticas.

Com base nessa perspectiva, as temperaturas devem começar a subir gradualmente, embora sem atingir calor excessivo.

Durante a tarde, é possível que os termômetros registrem picos de 26 a 28°C, permanecendo, em geral, abaixo de 30°C em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque no decorrer da semana

À medida que avançamos para os próximos dias, as projeções indicam um aquecimento mais acentuado, com os termômetros começando a ultrapassar os 30°C já a partir de terça-feira.

No entanto, o destaque vai para o pico de calor previsto para quarta e quinta-feira, quando as temperaturas poderão exceder os 33°C, trazendo um padrão típico de verão.

Até lá, o sol segue aparecendo entre nuvens, sob expectativa tempo seco.

A exceção será na quinta-feira, quando uma nova frente fria indica se aproximar, trazendo consigo pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas.

Monitoramento

Essas são as informações mais recentes, com base nas atualizações dos simuladores meteorológicos.

Vale lembrar que, como sempre enfatizamos, as previsões podem sofrer alterações à medida que novas informações sejam disponibilizadas.

Região de Brusque na madrugada

Dando sequência à matéria, passamos a abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque então observado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela a seguir, você pode conferir as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, conforme destacadas em vermelho.

A pesquisa também revela a ocorrência de chuva leve, restrita a garoa isolada em pontos específicos, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos destacados em azul.

Fotos dos leitores

Para finalizar a pauta, convidamos você a apreciar as incríveis fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem retrata com sensibilidade a essência do amanhecer desta segunda-feira nos locais mencionados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 13

