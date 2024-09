Muitos moradores de Brusque e região, especialmente ligados ao comércio do vestuário e calçadista, estão curiosos para saber se o frio rigoroso ainda dará as caras nos últimos dias de setembro.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, não há expectativa de nova queda acentuada de temperatura para o restante do mês.

“O frio mais intenso já ficou para trás, restando apenas uma queda moderada de temperatura, prevista para o último fim de semana de setembro”, afirma Scheuer.

Chuva seguida de frio moderado

O que Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim podem esperar, de acordo com o especialista, é um evento de chuva na sexta-feira, 27, associado à passagem de uma frente fria.

Em seguida, o clima será marcado por um frio noturno moderado no fim de semana, sob madrugadas oscilando temperaturas entre 10°C e 12°C em Brusque e cidades vizinhas, podendo ficar abaixo disso nas áreas de maior altitude.

Ademais, com exceção da chuva esperada na sexta-feira, o restante de setembro promete ser marcado por dias mais secos, favorecendo as práticas externas, sejam de trabalho ou lazer.

Em suma, isso sinaliza que o último fim de semana do mês venha ter um um padrão térmico agradável durante o dia, ideal para quem deseja aproveitar atividades ao ar livre, complementa o meteorologista.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Sem frio na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 9

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 10

