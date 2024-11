A previsão do tempo desta terça-feira, 26, direcionada a Brusque e região, indica um gradual aquecimento dos termômetros, preparando o cenário para uma condição térmica de calor na sequência da semana.

Este aquecimento sinaliza anteceder a chegada de uma nova frente fria, prevista para quinta-feira, 28, prometendo impor o retorno das pancadas de chuva.

Até lá, o sol deve então predominar, contribuindo para intensificar as temperaturas típicas desta época do ano.

Para abordar o tema com maior precisão, contamos com a análise técnica do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos forneceu um boletim completo e detalhado.

Confira, mais adiante, a íntegra da nota emitida pelo profissional, logo após a foto.

Terça-feira com calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com boas notícias para os moradores de Brusque e região, que apreciam o calor.

Segundo as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, esta terça-feira marcará, então, o início de um aquecimento gradual.

Durante a tarde, os termômetros sinalizam registrar picos próximos ou até acima dos 30°C em diversas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, o sol deve aparecer entre variações de nuvens, garantindo condições climáticas favoráveis para quem planeja atividades ao ar livre, já que não há previsão de chuva no decorrer do dia.

Calor se intensifica

Ao avançarmos para a quarta-feira, os simuladores climáticos indicam uma intensificação do calor, com temperaturas superando os 33°C a 34°C em Brusque e várias outras cidades da região.

O tempo seco deve prevalecer na maior parte do dia, diante do sol contribuindo diretamente para essa elevação térmica, mantendo as condições ideais para práticas externas.

Vale destacar a possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir do meio da tarde, provocadas pelo abafamento.

Calor se mantém

Já na quinta-feira, as projeções apontam para a chegada de uma frente fria à região de Brusque, aumentando o risco das pancadas de chuva a partir da tarde.

Antes disso, a presença do sol tende a manter um cenário de temperaturas elevadas, com picos que devem novamente superar os 30°C.

Monitoramento

Vale lembrar que a previsão do tempo está sujeita a mudanças conforme novos dados meteorológicos são incorporados.

Seguiremos monitorando as condições climáticas e traremos atualizações sempre que necessário, mantendo os leitores desta renomada coluna bem informados.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, o foco agora é o monitoramento climático realizado durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo apresenta os dados das temperaturas mínimas então registradas logo após o amanhecer, indicados nas marcações em vermelho.

A apuração também revela o cenário das precipitações, indicando a ausência de chuvas no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

