Quem precisou sair de casa logo cedo na manhã deste domingo, 27, em Brusque, já pôde sentir na pele uma mudança perceptível no padrão térmico, proporcionado por um clima mais ameno.

Após uma tarde de sexta-feira, 25, marcada pelo calor intenso com máxima de 36,4°C, a cidade amanheceu, apenas dois dias depois, sob uma condição significativamente mais confortável, apresentando 16°C em alguns bairros.

(*A relação completa dos índices mínimos do domingo você confere mais adiante)

Essa diferença, pontuada pelos termômetros em relação à semana anterior, não só surpreendeu, mas também sinaliza o início de uma transição para temperaturas mais agradáveis, que devem predominar na reta final de outubro.

Assim, este domingo representa um ponto de virada, trazendo uma trégua ao abafamento recém-observado e preparando Brusque para uma nova semana com um clima mais moderado.

A previsão completa pode ser acompanhada logo após a foto, no boletim compartilhado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Brusque no domingo

Iniciamos este boletim destacando, pois, a transição térmica que irá se instalar em Brusque e região a partir deste domingo.

Em termos práticos, isso significa um recuo das altas temperaturas, que até então afetaram o município na última semana, com picos de até 36°C.

Assim, a tarde de hoje deve apresentar máximas entre 23°C e 25°C, criando assim, um ambiente mais confortável.

Para quem planeja atividades ao ar livre, o dia sinaliza uma predominância de tempo seco, embora sob uma cobertura de nuvens, limitando aberturas mais prolongadas do sol.

É importante mencionar o risco de chuvas, não estando totalmente descartado; caso ocorram, devem se manifestar na forma de garoa ou chuviscos isolados e pontuais.

Brusque começando a semana

Ao avançarmos para segunda-feira, a previsão indica condições meteorológicas semelhantes às deste domingo, ou seja, mais um dia com tempo predominantemente seco, sem afastar a possibilidade de alguns chuviscos.

Os termômetros, assim como hoje, devem manter um padrão agradável em todo o Vale do Itajaí-Mirim, repetindo a oscilação entre 23°C e 25°C.

Oportuno ressaltar que não há previsão de novos eventos de calor intenso para os últimos dias de outubro em Brusque e região.

Quanto às chuvas esperadas, elas devem ocorrer de forma mais abrangente a partir de terça-feira à noite, caso os modelos meteorológicos confirmem as últimas tendências.

Isso é o que temos para informar até o momento, e seguiremos monitorando a situação.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, destacamos agora as informações sobre o monitoramento das condições climáticas observadas na região brusquense durante a madrugada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas, então, registradas logo após o amanhecer, correspondendo a cada local indicado em vermelho.

A apuração também indica ausência de chuvas entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado em azul.

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta, não perca a oportunidade de se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem é um retrato vívido que captura a essência do amanhecer deste domingo em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Deixe-se inspirar por essas imagens que transmitem beleza e emoção.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>



1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 2

