Foragido por estupro é preso em Brusque em meio a grande operação contra crimes sexuais em SC

Uma grande operação da Polícia Civil contra foragidos por estupro resultou em 20 prisões, a grande maioria em Santa Catarina. A ação, que leva o nome Lastro do Silêncio, foi realizada na sexta-feira, 25. Uma das prisões aconteceu em Brusque. Trata-se de uma prisão preventiva. Informações sobre o foragido não foram divulgadas.

Com exceção de três cumprimentos de mandados de prisão preventiva, ocorridos em Florianópolis, São José e Brusque, as demais ordens judiciais eram originárias de sentenças condenatórias.

Foram cumpridos mandados também em Palhoça (2), Joinville (2), Itapoá (2), Penha (2), Araranguá (2), Blumenau, Correia Pinto, Videira, Vargeão e Forquilinha. No Paraná, um mandado de prisão foi cumprido em Campo Mourão, e no Rio Grande do Sul, um em Tramandaí.

Avaliações

O delegado Allan Antunes Marinho Leandro, da Delegacia de Capturas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Decap/Deic), relata que os trabalhos de apuração das informações sobre os investigados duraram quatro meses. Ele avalia com importância a operação para tirar das ruas criminosos envolvidos em crimes sexuais.

“A operação destaca a importância das vítimas não ficarem em silêncio com relação aos crimes sexuais e da confiança da população na Polícia Civil. A prisão desses indivíduos simboliza um passo significativo na luta contra a violência sexual em Santa Catarina”, afirma.

Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, elogia o trabalho realizado na operação e considera que a ação vai além dos números. A operação aconteceu no Dia Nacional de Combate ao Estupro.

“O Dia Nacional de Combate ao Estupro, instituído para conscientizar a sociedade sobre a gravidade e os impactos dos crimes sexuais, ganhou ainda mais relevância com a operação ‘Lastro do Silêncio’”, diz.

