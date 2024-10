Peças de artesanato com “cara de Guabiruba” são apresentadas

Artesãs que participaram do programa Artesanato Ouro apresentaram peças produzidas neste sábado, 26, no museu Casa Scharf. As produções têm a “cara de Guabiruba” e destacam aspectos como gastronomia típica, folclore, belezas naturais e outros destaques da cultura do município.

O programa Artesanato Ouro, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), foi viabilizado pela Fundação Cultural de Guabiruba, por meio do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi).

A superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein, destaca a originalidade das peças e a cultura guabirubense que inspira as produções. O programa, que foi gratuito, teve duração de um ano e meio, até a apresentação neste sábado.

“Cada artesã desenvolveu uma coleção, com seis peças. Os produtos são 100% originais, exclusivos. São peças que agora fazem parte da marca de cada uma delas. Foram inspiradas na identidade cultural de Guabiruba”, afirma a superintendente.

“Traz um diferencial para Guabiruba nos aspectos de economia criativa e desenvolvimento econômico a partir do artesanato. Estamos dando um salto com a entrega de produtos elaborados com tanta nobreza, sinceridade e originalidade”, complementa.

Confira galeria:

Fotos: Prefeitura de Guabiruba/Divulgação

