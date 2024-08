Nesta quinta-feira, 29, Brusque despertou sem os impactos do frio intenso que marcou grande parte da semana, começando o dia diante de um clima mais ameno e temperaturas variando entre 12°C e 14°C.

Após um período marcado pelo inverno rigoroso, a cidade agora começa a experimentar uma gradual elevação nas temperaturas, sinalizando que o rigor da estação pode estar, de fato, se despedindo.

A dúvida sobre a volta do frio

Com o avanço do calendário para o fim de agosto, a expectativa em relação à volta do padrão térmico abaixo de 5°C tem sido uma dúvida recorrente entre os moradores.

No entanto, segundo o meteorologista Leandro Puchalski, não há previsão de frio muito severo até o dia 15 de setembro.

Puchalski destaca que, embora possam ocorrer madrugadas um pouco mais frias ou dias com maior cobertura de nuvens, podendo causar uma sensação térmica mais baixa, as condições não devem se assemelhar ao frio severo que Brusque enfrentou recentemente.

À medida que avançamos para a reta final do inverno, a tendência é de que as temperaturas continuem subindo de forma progressiva, consolidando a transição para a primavera, explica.

O cenário atual, portanto, traz um certo alívio após as baixas temperaturas que predominaram em agosto.

O tempo na quinta-feira

Nesta quinta-feira, Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim devem seguir sob um padrão de tempo seco e uma condição térmica agradável, com temperaturas da tarde variando entre 22 a 24°C.

Segundo Puchalski, a tendência é de que o clima continue estável também para os próximos dias.

Tempo seco sem frio intenso

Ainda conforme o meteorologista, as temperaturas noturnas para a madrugada de sexta-feira e ao longo do fim de semana devem oscilar entre 12°C e 17°C, sem apresentar, portanto, grandes variações de frio forte em Brusque e região.

Durante o dia, o aquecimento será gradual, com os termômetros marcando entre 22°C e 24°C até a sexta-feira. No sábado e domingo, os picos podem superar os 25°C.

Para quem tem planos de atividades ao ar livre, seja a trabalho ou lazer, o tempo deve colaborar. Isso porque, não há previsão de chuva entre esta quinta e sábado em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

No entanto, existe uma pequena possibilidade de umidade no domingo, entre o meio da tarde e a noite, embora as precipitações não sejam esperadas em grandes volumes, conclui Puchalski.

Sem frio intenso na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 13

