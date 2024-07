Os casacos e cachecóis certamente estarão em pleno uso nesta terça-feira, 30, em Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí, diante do frio previsto, sob expectativa de temperaturas não passando dos 16 a 17°C no decorrer do dia.

O meteorologista Piter Scheuer, que sempre contribui com informações importantes para nossa coluna, traz então um relato esclarecedor sobre a síntese apresentada acima.

Confira os detalhes na nota emitida por ele, logo após a foto.

Terça-feira sob sensação de frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

A chegada da frente fria ao Vale do Itajaí, no início desta semana, trouxe de volta a chuva e o frio a Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí.

No entanto, a partir desta terça-feira, esse sistema deve se afastar da região, mas ainda mantendo uma maior cobertura de nuvens, ofuscando as aberturas de sol. Com isso, há apenas risco de chuviscos ou garoa ocasional.

Consequentemente, as temperaturas não devem ultrapassar os 17 a 18°C, impondo o uso constante de casacos devido à baixa sensação térmica prevista.

Quarta-feira

Na quarta-feira, o tempo não deve apresentar mudanças significativas em comparação com hoje, exceto por algumas aberturas de sol que se consolidarão sobre Brusque e região.

Mesmo com as temperaturas diurnas podendo ultrapassar os 20°C, ainda não devem exceder muito essa marca, mantendo uma sensação relativa de frio.

O risco de chuva permanece, com apenas a possibilidade de precipitação leve e ocasional em pontos isolados.

Início de gosto sem frio intenso

Avançando para uma análise climática mais avançada, chegamos ao início de agosto. Os primeiros dias do novo mês indicam um cenário de tempo predominantemente seco em Brusque e região.

Não há, pois, previsão de frio intenso, sinalizando madrugadas amenas a frias, sob tardes agradáveis, em torno de 20 a 23°C entre a quinta e sexta-feira.

Esta é a projeção atual, sujeita a mudanças, conforme novas informações aos modelos meteorológicos forem incorporadas.

*Com informações: Piter Scheuer

O frio da madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuvas durante o período observado entre meia-noite até as primeiras horas do dia; acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

