Nesta quarta-feira, 5, a previsão do tempo sinaliza mudanças no padrão climático para Brusque. O sol retorna, substituindo o ar úmido pelo seco.

Comparada à terça-feira, 4, que foi gelada e cinzenta, diante de temperaturas abaixo dos 18°C durante todo o período diurno, a expectativa atual indica um ambiente mais agradável.

Além disso, essas alterações não se limitam aos termômetros. A projeção antecipa também, uma sequência de dias com pouca ou quase nenhuma chuva, estendendo-se pela primeira quinzena de junho.

Para abordar este tema com mais profundidade, trazendo detalhes mais esclarecedores e abrangentes, o meteorologista Piter Scheuer concedeu uma entrevista especial à nossa coluna.

Os pormenores dessa conversa podem então ser conferidos no boletim emitido por ele, exposto a seguir.

O tempo na quarta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para os residentes de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades externas para esta quarta-feira, a previsão do tempo traz boas notícias.

Isso porque o cenário cinzento, que marcou a terça-feira, irá ceder espaço ao retorno do sol. Além disso, não há risco de chuva no decorrer do dia.

Inclusive, as temperaturas da tarde tendem a ficar dentro de um patamar mais agradável, diante de máximas previstas entre 22°C e 25°C.

Frio seco restrito às noites

Ao avançarmos na projeção para o decorrer da semana, a região de Brusque terá um longo período de tempo seco. Até pelo menos o próximo domingo, o sol deve aparecer entre variações de nuvens.

Isso trará um discreto aquecimento às tardes, com máximas entre 23°C e 26°C. Sendo assim, o frio ficará restrito às noites e madrugadas, apresentando mínimas oscilando 10°C e 16°C, dependendo da altitude de cada cidade.

De um modo geral, esta primeira quinzena de junho será caracterizada por baixos volumes de precipitação em todo o Vale do Itajaí, e sem expectativa de frio intenso.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Mais notícias após anúncios

É com imensa alegria que apresentamos os patrocinadores que estão apoiando o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Conheça os produtos e serviços oferecidos pelos nossos parceiros, então destacados nos banners abaixo. Se possível, clique sobre eles para saber mais.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Esse paraíso de Botuverá vai então te encantar; saiba onde fica

2. Casa Ullrich: conheça o mosaico de histórias e sonhos em Guabiruba

Quarta-feira na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Concluindo este segmento, convidamos você a desfrutar das paisagens encantadoras enviadas então por nossos leitores.

As fotografias capturam a beleza serena do amanhecer desta quarta-feira, conforme retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK