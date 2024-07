Os moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí terão, neste domingo, 7, uma prévia do frio úmido prolongado esperado para afetar a região na sequência deste mês de julho.

Além disso, a previsão indica a ocorrência de chuvas, podendo acumular volumes significativos, impondo vigilância ao domingo.

O meteorologista Piter Scheuer foi consultado, para fornecer informações importantes sobre este tema, com suas análises detalhadas no boletim disponível após a foto.

Domingo úmido e frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

Neste domingo, os moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí terão que contar com casacos, cachecóis e guarda-chuvas, pois esses itens serão indispensáveis.

A previsão do tempo então aponta um dia bastante instável e chuvoso, com possibilidade até de acumulados expressivos de precipitação.

A maior parte do dia será dominada por uma densa camada de nuvens, ofuscando o brilho do sol, impondo uma baixa sensação térmica, diante dos termômetros não subindo além dos 15 a 16°C.

Contudo, este cenário climático de hoje é apenas uma amostra do que ainda está por vir, tema que abordaremos no próximo segmento.

Prévia do frio

O frio promete não se restringir apenas a este domingo, sinalizando que se prolongue à sequência deste mês de julho, trazendo dias gelados e chuvas mais frequentes, tanto em Brusque quanto em todo o Vale do Itajaí.

O inverno rigoroso mostrará toda a sua intensidade durante esta primeira quinzena do mês, com poucos dias alcançando temperaturas acima dos 20°C na região brusquense.

Além das baixas temperaturas diurnas esperadas, novas incursões de frio polar também prometem madrugadas vindouras geladas.

Quanto às condições do tempo nos próximos dias, como mencionado anteriormente, espera-se chuvas mais constantes, embora possam ocorrer algumas aberturas de sol esporádicas.

No entanto, predominará mais a nebulosidade, seguindo um padrão típico de inverno e impondo suas regras nos termômetros.

Importância do monitoramento

É importante destacar que essas projeções são baseadas nas últimas atualizações dos simuladores meteorológicos, sujeitas a mudanças, conforme novas informações são incorporadas. Vamos continuar monitorando com atenção.

Mais notícias após anúncios

Caro leitor, se você está recebendo mais esta pauta, saiba que isso só foi possível graças ao apoio incondicional dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Conheça cada um deles nos banners abaixo. Clique e então descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Missa de cura e libertação então atrai multidão ao Santuário de Azambuja; confira imagens

2. Botuverá: segredos pitorescos de seu interior então revelados em fotos

Frio e muita chuva

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume os números do frio, sentido logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar os volumes expressivos de chuva, pontuados neste fim de semana. Alguns pontos já excedem a marca de 100 mm (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK