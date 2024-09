Aos moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades externas neste domingo, 8, as condições climáticas prometem ser amplamente favoráveis.

O destaque vem dos termômetros, que devem registrar um aquecimento moderado, com temperaturas podendo, então, superar os 30°C.

Para oferecer uma análise técnica detalhada, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu um boletim informativo.

Confira os detalhes da nota emitida pelo profissional logo após a foto.

Brusque e região no domingo

*Boletim: Climaterra >>

Sem grandes mudanças no comportamento do tempo, Brusque e região devem ter um domingo semelhante aos dias anteriores. O sol promete continuar aparecendo, podendo até predominar.

Portanto, para quem planeja atividades externas, seja trabalho ou lazer, não há previsão de chuva.

O destaque das condições climáticas está nos termômetros, que podem registrar ou até superar a marca dos 30°C, não apenas em Brusque, mas também em outros municípios no Vale do Itajaí-Mirim.

Esse aquecimento marca o início de um período prolongado de temperaturas acima da média para esta época do ano, um tema que abordaremos no próximo segmento.

Próxima semana

Ao avançarmos para a próxima semana, os moradores de Brusque e das cidades da região poderão seguir contando com um clima favorável às práticas externas.

Não há previsão de chuva até, pelo menos, quinta-feira, e o sol deve aparecer regularmente, diante de variações esparsas de nuvens.

O destaque, mais uma vez, vem dos termômetros; há calor de verão à vista, mesmo em pleno inverno, sob temperaturas que podem alcançar, ou até superar, os 35°C entre quarta e quinta-feira.

Antes disso, o início da semana — segunda e terça-feira — também deve trazer um aquecimento, no entanto, moderado, sinalizando temperaturas variando entre 26°C e 30°C.

Essas informações são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a ajustes conforme novos dados são incorporados.

Continuaremos, pois, monitorando as condições de forma diária.

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 10

