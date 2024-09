Acidente entre moto e carro deixa um homem ferido no Azambuja, em Brusque

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido no início da tarde desta quarta-feira, 4, na rua Padre Antônio Eising, no bairro Azambuja, em Brusque.

A colisão ocorreu entre a motocicleta, modelo Honda CB vermelha, e a lateral do carro, modelo Honda Fit prata, por volta das 13h42.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. No local, encontrou o homem, de 28 anos e condutor da moto, consciente, com escoriações no joelho direito e dores na região abdominal.

Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

A motorista do carro, uma mulher de 59 anos, não sofreu nenhuma lesão.

