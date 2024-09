Motorista colide e capota carro em barranco no Centro, em Guabiruba

Um motorista, de 30 anos, colidiu contra um barranco e capotou o carro no Centro, em Guabiruba, na manhã desta quarta-feira, 4.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h20 para atender a ocorrência. No local, o homem estava no interior do veículo, uma Volkswagen Saveiro branca, e relatou dores no pescoço, na região torácica e abdominal.

Ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Azambuja.

