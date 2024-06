Adolescente de 14 anos é estuprada por homem em Guaramirim

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada pelo seu vizinho, de 27 anos. O crime aconteceu na noite deste domingo, 23, em Guaramirim, no Norte catarinense.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado por volta das 23h15, no bairro Avaí. No local, os policiais conversaram com a mãe da vítima.

A mãe relatou que aluga a casa dos fundos do terreno para um casal de amigos, e que há cerca de um mês e meio, o homem de 27 anos, começou a morar com o casal.

Ela afirma também que desde que ele começou a morar lá, nunca teve acesso à sua residência, nem deu confiança para que ele frequentasse sua casa.

O crime

Conforme o relato da adolescente, o homem entrou em seu quarto gritando, falando para ela ir até o campinho de areia jogar futebol com ele e seus outros dois vizinhos. Ela não queria ir, mas como ele forçou, acabou cedendo e os quatro foram até o campinho.

Após eles retornarem, o masculino entrou atrás dela na casa pedindo para que ela colocasse algo para eles assistirem juntos na televisão, momento em que ocorreram os abusos.

Conforme relatado à PM, o homem deitou no colo dela e começou a passar a mão entre sua coxa e sua virilha. Em seguida, passou a mão em sua cintura, seus seios, puxou seus cabelos e a forçou a sentar no colo dele.

A adolescente relatou que ficou apavorada com a situação, mas não tinha forças para se desvencilhar dele, mas quando sua mãe chegou ela relatou todo o ocorrido e a Polícia Militar foi acionada.

Os policiais encontraram o homem sentado no degrau da entrada da residência dos fundos. Ele não quis se pronunciar após indagado pelos policiais sobre o ocorrido.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao homem. Ele foi conduzido juntamente com as partes envolvidas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

