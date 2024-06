Bairros de Brusque podem ficar sem água nesta semana; saiba motivo

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque retomará as limpezas nos reservatórios e cisternas nesta semana. Por conta da ação, pelo menos seis bairros de Brusque podem ficar sem água. Serão realizados trabalhos até sexta-feira, 28.

Os bairros e regiões que podem ser afetados são: reservatório Cadore, situado na rua Alberto Muller Lot Cadore, no bairro Limeira; reservatórios Hoffmann, no loteamento Dellagnollo e cisterna Dellagnollo, localizados nos bairros Centro II e Souza Cruz; reservatórios Ponta Russa, João Tormena e De Pinho, nas regiões do Ponta Russa e da travessa Dom Joaquim; reservatórios do João Hassmann, Guarani e Luiz Dada, localizados nos bairros Guarani e Souza Cruz.

Os serviços iniciarão às 6h da manhã. A previsão é que as regiões não sofram com desabastecimento. Segundo a engenheira sanitarista, Geovana Vendruscolo, se tudo correr bem e conforme o esperado, a probabilidade é de que não falte água. “Contudo, é importante que a população esteja ciente de que podem ocorrer desabastecimentos durante o dia devido a essa atividade”, explica.

Confira o cronograma completo de limpeza:

25 de junho: Reservatório Cadore, situado na rua Alberto Muller Lot Cadore;

26 de junho: Reservatórios Hoffmann, Lot. Dellagnollo e Cisterna Dellagnollo;

27 de junho: Reservatórios Ponta Russa, João Tormena e De Pinho;

28 de junho: Reservatórios do João Hassmann, Guarani e Luiz Dada.

