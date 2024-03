Adolescente é encontrado morto após sair para brincar no Oeste de Santa Catarina

Na noite de segunda-feira, 25, no bairro Poente do Sol em Concórdia, a Polícia Militar localizou o adolescente de 12 anos que havia desaparecido no final da tarde. O caso está sendo investigado.

De acordo com o relatório do caso, por volta das 18h os pais do adolescente informaram à PM que ele havia saído de casa para andar de bicicleta, mas não retornou.

As equipes policiais iniciaram as buscas pelo bairro e, algumas horas depois, a mãe encontrou um dos chinelos que ele estava calçando.

Já no final de uma rua sem saída, em uma área de mata e grande declive, foi possível visualizar a bicicleta do adolescente. Os policiais desceram até o local e encontraram-no sem sinais vitais. O Instituto Geral de Perícias foi acionado e esteve no local.

