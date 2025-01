Alerta severo: moradores de Brusque se surpreendem com aviso da Defesa Civil em celulares

Diversos moradores de Brusque relataram ter recebido um aviso da Defesa Civil sobre o risco de deslizamentos em seus celulares. O comunicado foi divulgado às 9h14.

Moradores disseram ter levado um susto por conta da notificação, que vem acompanhada de um efeito sonoro, mesmo com celulares em modo silencioso. O aviso severo do órgão alerta para o risco muito alto de deslizamentos na região de Brusque.

A ação faz parte da ferramenta Defesa Civil Alerta, implantada em dezembro de 2024.

Como funciona

A ferramenta utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens que aparecem como pop-ups na tela dos celulares, acompanhadas de um sinal sonoro diferenciado. Essas mensagens incluem instruções claras sobre como proceder diante de uma situação de emergência.

Diferentemente do SMS, o Defesa Civil Alerta não depende do cadastro do usuário, tornando possível alcançar qualquer pessoa que esteja dentro do alcance das notificações enviadas. Isso é especialmente relevante em regiões turísticas ou para pessoas em trânsito.

O sistema Defesa Civil Alerta se soma às estratégias já utilizadas pela Defesa Civil, como os alertas por SMS e os aplicativos.

