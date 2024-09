André Baran disputa primeiro torneio como número 1 do beach tennis em Belo Horizonte

O brusquense André Baran irá competir pela primeira vez como número 1 do mundo no beach tennis em Belo Horizonte, Minas Gerais. O torneio World Tour BT 400 acontece entre os dias 1º e 5 de outubro, na Arena RM.

O torneio ArcelorMittal International Cup 2024 é considerado um dos maiores do mundo na modalidade e distribui uma premiação total de R$ 192 mil aos atletas.

Aos 33 anos, André Baran se tornou o primeiro brasileiro desde 2014 a se tornar número 1 do mundo no beach tennis entre os homens. O posto de líder do ranking foi conquistado após o título do Campeonato Mundial da modalidade, no início de setembro, na Itália.

“É uma felicidade muito grande poder entrar em quadra sendo o número 1 do mundo, é uma sensação difícil de explicar, a ficha demorou para cair após o título mundial. Vamos seguir trabalhando muito forte para nos mantermos no topo pelo maior tempo possível”, contou o ex-tenista catarinense, que se profissionalizou no beach tennis há 5 anos, mas que já coleciona 35 troféus na modalidade.

Dupla

Baran busca em Belo Horizonte seu décimo título jogando ao lado do italiano Michele Cappelletti, com quem forma dupla e empilha conquistas desde agosto do ano passado.

Cappelletti conta que por ele e André serem a dupla número 1 do mundo existe uma grande pressão. “Será nosso primeiro torneio como dupla número 1 no mundo. Um grande desafio, mas que nos motiva a dar nosso máximo. Não foi fácil chegar ao topo, e agora o estímulo é se manter nele, sobretudo sabendo que Gianotti e Spoto [a dupla número 2] virão com tudo para tentar retomar a liderança”.

Torneio preparatório e transmissão

O aquecimento do torneio será com um torneio da categoria BT 10 que não tem premiação, mas conta pontos no ranking e é uma oportunidade para atletas mais jovens ou que estão começando no esporte.

No dia 2 será disputado o qualifying do torneio principal BT 400 com a disputa pelas oito últimas vagas nas chaves principais do masculino e feminino. No dia 3, o início da chave principal com a primeira rodada completa. Já no dia 4 acontece a rodada dupla com oitavas, quartas de final e no dia 5 às semis e finais com transmissão da ESPN. O torneio terá transmissão do Play BT no Youtube nos três dias.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (23 a 27/09)

2. Corrida do Bem segue com inscrições abertas em Brusque

3. Escolas de Brusque são obrigadas a denunciar pais que não vacinam filhos ao Conselho Tutelar

4. Havan doa 70 casas para famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

5. VÍDEO – Após tentar esfaquear duas pessoas, homem é morto durante abordagem da polícia em Itajaí

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: