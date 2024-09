Identificado homem que morreu ao bater carro de frente com caminhão em Jaraguá do Sul

Foi identificado como Oberdan Gustavo Straub, de 31 anos, o homem que morreu após uma colisão frontal com um caminhão na SC-110, em Jaraguá do Sul, nesta quinta-feira, 26.

A colisão aconteceu por volta de 15h30, na altura do bairro Rio Cerro. Oberdan conduzia um Fiat Punto.

Conforme dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), constatou que o carro transitava sentido Jaraguá do Sul-Pomerode, quando invadiu o sentido contrário e chocou-se contra o caminhão, que estava parado no acostamento.

O condutor do carro morreu no momento do choque, sendo encaminhado pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaraguá do Sul.

