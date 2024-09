VÍDEO – Após tentar esfaquear duas pessoas, homem é morto durante abordagem da polícia em Itajaí

Um homem, de 47 anos, morreu durante uma abordagem da Polícia Militar em Itajaí na noite da quinta-feira, 26. Segundo a PM, ele estava armado com uma faca e tentou esfaquear duas pessoas.

O caso aconteceu no bairro São Vicente. De acordo com a PM, a equipe passava pelo local quando viu um desentendimento na rua. Ao verificar, os policiais viram que o homem estava com uma faca na mão tentando agredir duas pessoas.

Durante a abordagem, o homem estava descontrolado e andava em direção aos policiais, afirma a PM. Ainda é dito no relatório que testemunhas relataram a aproximação do homem aos policiais.

Em um determinado momento, o homem se aproximou mais dos policiais, que efetuaram dois disparos para contê-lo.

Um deles foi na perna e outro no abdômen. Ele faleceu no local. Um inquérito policial será instaurado para apurar o caso, diz a PM.

Por fim, a polícia informou que o homem possuía nove passagens policiais, sendo a maioria de violência doméstica. Ele também era acusado pelo crime de tráfico de drogas, mas foi absolvido pela Justiça. Ele era natural de Itajaí.

