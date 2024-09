Corrida do Bem segue com inscrições abertas em Brusque

Faltando cerca de um mês para a Corrida do Bem, o Sesi de Brusque intensifica as inscrições dos atletas nos próximos dias. O evento, que acontece no dia 26 de outubro, deve reunir aproximadamente mil pessoas em diferentes modalidades entre caminhada, maratoninha kids e provas de corrida de 5 e 10 quilômetros.

No estilo sunset, a corrida terá largada às 17h no Centro Esportivo de Brusque. A chegada será no mesmo local. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site onsportsoficial.com.br.

Entidades

Como todos os anos, o evento beneficia uma entidade do município com a doação de 20% dos valores arrecadados com as inscrições. Neste ano, a entidade beneficiada será a Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga.

Desde que foi criada, em 2016, a ação engaja milhares de pessoas em um circuito de corridas de rua por diversas cidades de Santa Catarina, além de Brusque.

De acordo com Silvana Meneghini, gerente-executiva do Sesi e Senai no Vale do Itajaí Mirim, desde o início das atividades mais de R$ 449 mil já foram doados para entidades beneficentes.

Inscrição

A inscrição terá o valor de R$ 75 (indústria) e R$ 85 (comunidade). Vale ressaltar, ainda, que grupos e assessorias terão o valor de inscrição de R$ 85, com direito a um bônus especial.

Maratoninha kids

A Corrida do Bem conta, também, com uma modalidade especial para as crianças: a Maratoninha kids.

A inscrição para os pequenos será realizada no dia do evento e podem participar crianças de 5 a 13 anos. O percurso será de 50m a 150m, dependendo da idade.

A inscrição para a Maratoninha será a entrega de dois quilos de alimento não perecível, que serão doados para a ação social da Paróquia São Luiz Gonzaga.

As 100 primeiras crianças inscritas ganharão uma camiseta alusiva ao evento. Para outras informações, o contato pode ser feito por meio do telefone e WhatsApp: (47) 3251-8804 ou email: [email protected].

