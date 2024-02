O advogado Wagner Becker, ao lado da esposa Franciane Lima Cisz, comemorou os seus 40 anos com festa para 150 convidados no último sábado, 17, em Biguaçu. Entre os convidados a sua sócia no escritório Becker & Salum Advogados, Mariana Salum, colaboradores, familiares e amigos, ao som das bandas Pick6 e Intenção e do renomado DJ Henrique Fernandes – residente do beach club P12 e da rádio Jovem Pan.

Prestes a completar 9 anos de atuação, com ênfase na Grande Florianópolis, o escritório Becker & Salum Advogados vem se posicionando como referência em advocacia condominial e empresarial; somente de condomínios são mais de 210 clientes atendidos. Com o reforço no time e o crescimento conquistado no último ano, as perspectivas são das melhores para 2024.

“O plano é conquistar cada vez mais espaço no Direito Público, sem deixar de crescer em áreas que já temos muita força, como Direito Imobiliário e Condominial”, destaca Wagner Becker.