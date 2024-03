O Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em Governador Celso Ramos, apresenta Daniela Damasceno, que está à frente de sua gastronomia. Sua trajetória no hotel começou como auxiliar de cozinha, mas sua determinação, paixão e incansável busca por excelência ao longo desses dez anos a levaram a conquistar o cargo de chef.

Nascida em Cascavel – PR, formou-se em gastronomia pela Univali – Universidade do Vale do Itajaí e acumula experiências significativas na Europa. Morou na França, onde trabalhou no estrelado Les Prés d’Eugénie, do premiado Chef Michel Guérard; fez cursos em San Sebastián, na Escuela de Cucina y Hostelería, e na Itália, na região de Bologna.

Junto com sua equipe, a chef entregará não somente pratos, mas sim experiências, momentos e vivências. “O meu amor pela gastronomia é totalmente baseado no aspecto cultural. Tenho muita admiração pelos ingredientes nativos e a forma como os pratos tradicionais são preparados, pela sabedoria que é repassada de gerações em gerações. Acredito que a alimentação possa ser a chave para nutrir não apenas o corpo, mas também a alma”, conta Damasceno.