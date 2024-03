Identificado o casal que morreu em acidente com caminhão na Serra catarinense

Foram identificados como Ildo Pitt, de 59 anos, e Marilse Pitt, de 57, as vítimas de um grave acidente com um caminhão que transportava maçãs tombar na SC-110, em São Joaquim, na Serra catarinense, nesta quinta-feira, 29.

Os dois moravam na Comunidade de Lourdes, no interior de Videira, no Meio-Oeste catarinense. Os corpos do casal foram velados ainda nesta quinta-feira e sepultados no cemitério da comunidade. Eles tinham três filhos.

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão, um Ford Cargo com placas de Videira, em que estava o casal, seguia sentido Bom Jardim da Serra-São Joaquim quando tombou na pista. Ainda não foi esclarecido o que levou o veículo a capotar.

Com apoio de um caminhão foi feito o içamento do veículo capotado, já que o acesso a uma das vítimas estava impossibilitado.

O acidente aconteceu por volta das 14h. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Científica prestaram apoio à ocorrência.

