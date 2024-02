O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, afirmou que não vai participar do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o domingo, 25, na Avenida Paulista, em São Paulo. Diferentemente de outros aliados do ex-chefe do Executivo, que justificaram a ausência informando compromissos oficiais e viagens internacionais, Hang disse que não participará de nenhuma agenda política e está “100% focado” nas atividades empresariais. A informação é da jornalista Karina Ferreira, do jornal O Estado de São Paulo.

Mesmo assim, Hang está em São Paulo desde terça-feira, 20, para um compromisso na agenda da Havan. O empresário esteve acompanhado de uma comitiva de representantes do setor de compras da empresa, uma assessora e a esposa, Andréa Benvenutti Hang, durante as feiras Home & Gift, e Têxtil & Home, promovidas pela ABUP – Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes, no São Paulo Expo. A Toalhas Atlântica foi uma das expositoras do evento, e recebeu Hang no espaço.

O empresário ainda está em São Paulo, e na quinta-feira, 22, participará das gravações do programa Comprar é bom, levar é melhor!, exibido pelo SBT. As gravações irão ocorrer na loja Havan, em Oscasco – SP. Após este compromisso, Hang retorna para Brusque, de acordo com a assessoria de imprensa da Havan.