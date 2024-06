Após motorista colidir e derrubar poste, moradores de Brusque ficam sem energia

Na tarde deste sábado, 15, um veículo acabou saindo da pista e colidindo contra um poste. O acidente aconteceu por volta das 16h30, na rua Octaviano Rosa, Bairro Cedro Alto, em Brusque. A Guarda de Trânsito de Brusque foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo as informações da GTB, o veículo acabou saindo da pista e colidindo com o poste de energia, o que fez com que ele caísse. Ao conversar com testemunhas, elas relataram que o condutor estava sozinho no veículo e que após a colisão, saiu do local.

Por conta disso, não foi possível registrar o estado de saúde dele. Diante da situação, foi liberado a via com ajuda de moradores da região e feito um Boletim de Sinistro de Trânsito.

Em seguida, o veículo foi removido do local e levado ao pátio por guincho conveniado. O local ficou aos cuidados da Celesc para breve reestabelecimento da energia elétrica na região.

