Homem é condenado a quase 18 anos de prisão em Itajaí por tentativa de feminicidio após termino de relacionamento

Um homem que tentou matar a ex-mulher porque não aceitava o fim do relacionamento foi condenado pelo Tribunal do Júri em Itajaí a 17 anos, nove meses e 10 dias em regime fechado.

O Conselho de Sentença, com base na denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), condenou o homem por tentativa de feminicídio mediante motivo torpe (fútil), recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão de violência doméstica e familiar. No Tribunal do Júri, ele também foi condenado por descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. O julgamento ocorreu na última semana.

A Promotora de Justiça Larissa Moreno Costa representou o MP-SC perante o Tribunal do Júri.

O crime

O crime aconteceu no bairro Cidade Nova, durante a manhã do dia 27 de abril de 2023, próximo a um centro educacional, enquanto a vítima esperava a filha sair da escola. Conforme as provas, como imagens de câmeras de segurança, o homem havia abordado a ex-mulher pelas costas, desferindo os golpes de faca.

De acordo com a denúncia do MP-SC, ele não aceitava o fim do relacionamento e acreditava que a vítima estava envolvida com outro homem.

A mulher sofreu múltiplas lesões na região lombar, no braço esquerdo e no abdômen, mas sobreviveu. Ela teve que fazer uma cirurgia para remoção de uma parte do intestino. Além da sequela física, a mulher relatou em plenário que sofre sequelas emocionais depois da tentativa de homicídio, desenvolvendo um quadro de ansiedade.

O ex-marido já tem antecedentes criminais, com uma ação em curso no Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica de Itajaí por ameaça, invasão da casa da mulher e descumprimento de decisão judicial. Todos os crimes teriam sido praticados entre novembro de 2022 e abril de 2023.

O Juízo manteve a prisão cautelar e negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

