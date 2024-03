Associação dos Profissionais em Comunicação da Região de Brusque apresenta nova diretoria

A Associação dos Profissionais em Comunicação da Região de Brusque (Aprocorb) apresentou, na noite de segunda-feira, 25, sua nova diretoria. A solenidade aconteceu no auditório do Bloco F da Unifebe, prestigiada por comunicadores, bem como lideranças de entidades de diversos setores de Brusque e região.

Durante o ato, o agora ex-presidente da Aprocorb, Valdomiro da Motta, fez um balanço e apresentou diversas ações realizadas pela associação ao longo dos primeiros cinco anos de existência.

Entre estas, eventos voltados à qualificação dos profissionais, homenagens, confraternizações e outros no sentido de unir os profissionais dos variados segmentos que formam a comunicação.

“Juntando os materiais para fazer esta apresentação, antes disso, me peguei com a sensação de frustração por não termos conseguido fazer muito nestes cinco anos. Mas ao buscar fotos, vídeos e outros elementos para apresentar a vocês neste instante vi que, pelo contrário, fizemos muita coisa. A Aprocorb criou um legado nestes cinco anos”, disse ele ao público presente.

Fortalecimento da Aprocorb

Presidente eleito para comandar a entidade até 2025, o jornalista Marciano Machado, do Olho Vivo Can, de Canelinha, pediu apoio de todos para fortalecer a Aprocorb.

Pare ele, essa união é que vai fazer a entidade crescer e se consagrar como apoiadora dos profissionais da comunicação de todas as cidades que integram a base territorial da associação.

“Preciso do apoio de vocês. Nosso propósito é unir os profissionais da comunicação e fazer ações para que todos cresçam”, destacou ele em seu discurso.

Entidades parceiras

Participaram da solenidade de apresentação da nova diretoria da Aprocorb diversos profissionais em comunicação, bem como lideranças de entidades. Entre elas o presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Marlon Sassi, o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores de Brusque, Izaias Otaviano, a diretora do Senac Brusque, Lucimar Vieira Nass, entre outros.

Ainda na solenidade, a Aprocorb entregou homenagens a três profissionais, dois ex-diretores e um atual diretor. Foram agraciados com a lembrança o radialista Pedro Paulo Angioletti, a jornalista e radialista Juliane Ferreira e a apresentadora de TV Rosana Obeidi Cruz Dias.

A nova diretoria da Aprocorb terá mandato até julho de 2025. O grupo é formado por 12 pessoas, todos profissionais de comunicação nas cidades de Brusque, Guabiruba, Canelinha, Nova Trento, São João Batista e Tijucas. Seis compõem a Diretoria Executiva e os demais o Conselho Fiscal.

