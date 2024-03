Empresários visitam obras de reforma dos leitos no Hospital Azambuja

A direção do Hospital Azambuja, juntamente com os provedores, empresários Ingo Fischer e Luciano Hang, convidaram os benfeitores que contribuíram com a reforma da ala do SUS para visitarem as obras, na manhã desta terça-feira, 26. Ao todo, foram arrecadados R$ 4 milhões para o restauro dos 130 leitos.

Até o momento, 15 leitos já foram reformados e as obras devem seguir até o segundo semestre do ano. O dono da Havan, Luciano Hang, lembra que esta é a segunda ação conjunta entre os empresários de Brusque e região em prol do Hospital Azambuja.

“Ao acabarmos esses leitos, tenho certeza que teremos um dos melhores hospitais de Santa Catarina. É impressionante como pequenos gestos transformaram nosso hospital. Todas as alas, seja particular ou SUS ficarão iguais, com um tratamento único. A situação, hoje, é de excelência, temos quartos que se parecem de hotéis”, afirma.

O diretor administrativo, padre Nélio Roberto Schwanke, conta que há muito tempo a direção já vinha falando sobre a precariedade desses quartos e da necessidade de uma reforma.

“Em nome da direção, gostaria de dizer meu muito obrigado, porque não é com a gente que estão contribuindo, mas sim com toda a comunidade”, agradece.

Ele ressalta que nos últimos cinco anos, com a união dos empresários, foi possível arrecadar um total de R$ 10 milhões, possibilitando reformas e ampliação de serviços no hospital.

Próximos passos

Durante o encontro, a direção do hospital, juntamente com o vice-provedor, Luciano Hang, revelaram que o grande sonho, agora, é conseguir a homologação, junto ao Governo do Estado, para trazer a oncologia para Brusque.

“Queremos ser referência em oncologia, em alta complexidade. Temos estrutura para isso e é um serviço essencial para atender não somente nossa cidade, como toda a região”, comenta Hang.

Para isso, os empresários presentes assinaram um documento destinado ao governador e secretária de Saúde do Estado com a solicitação.

“Já conseguimos trazer a ortopedia, cardiologia e, agora, para ficarmos completos, precisamos de mais esse serviço”, afirma o dono da Havan.

Nova torre

Os empresários aproveitaram a visita ao hospital para conferir ainda as obras da nova torre, que contará com mais sete mil metros quadrados. Esta é a maior ampliação da história do hospital, que conta, atualmente, com um complexo de 17 mil m².

A nova Torre contemplará serviços de alta complexidade, como Centro Cirúrgico e UTIs Adulto e Neonatal.

O custeio da obra provém de convênio entre o Governo do Estado e o hospital, no valor de R$ 12 milhões, além de uma contrapartida da própria instituição, de R$ 2 milhões.

