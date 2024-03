Aumento de casos de dengue e Covid-19 gera demora nos atendimentos dos hospitais de Brusque

Devido ao aumento de casos de dengue e Covid-19 em Brusque, os hospitais do município registram um longo período de espera para o atendimento. O jornal O Município recebeu uma denúncia de que uma mulher teria desmaiado no Hospital Azambuja enquanto aguardava atendimento.

“Algumas pessoas chegaram no hospital por volta das 14h e ficaram até as 21h. Um enfermeiro foi chamado para ver a mulher que desmaiou e disse que ela estava com ansiedade, sendo que nem passou pelo médico”, afirma uma pessoa que foi até o hospital na segunda-feira, 11.

O que diz o hospital

A reportagem entrou em contato com o Hospital Azambuja que informou que, na segunda-feira, foram atendidos 779 pacientes, o que representa um aumento de 39% em relação à média diária de atendimentos.

Leia a nota na íntegra:

“O Hospital Azambuja informa que na segunda-feira, como é comum, houve um aumento significativo no volume de atendimentos. Nas últimas semanas, especialmente, isso tem ocorrido ainda mais, diante do elevado número de casos suspeitos de dengue na região e também de Covid-19. Essa demanda excepcional sobrecarregou nossos serviços, resultando em tempos de espera prolongados em nossos setores de urgência e emergência. Ressaltamos que em situações excepcionais, podem ocorrer atrasos no atendimento devido ao grande volume de pacientes. A título de informação, foram atendidos em nossos setores de urgência e emergência na data mencionada, 11 de março, 779 pacientes, o que representa um aumento de 32% em relação à média diária de atendimentos. Lamentamos sinceramente qualquer inconveniente causado aos pacientes afetados por essas circunstâncias e reiteramos nosso compromisso em fornecer atendimento de qualidade a todos os que buscam nossos serviços de saúde”.

