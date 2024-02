Barco turístico pirata naufraga em Bombinhas

O barco turístico pirata chamado de “Pérola do Caribe” naufragou na madrugada desta quinta-feira, 15. A embarcação estava ancorada na praia de Morrinhos, em Bombinhas.

Segundo informações, o barco afundou por causa da quantidade de água que entrou no casco nos últimos dias. No momento do incidente, não havia tripulação na embarcação que sofreu apenas danos materiais.

A embarcação ‘Pérola do Caribe’ é administrada pela empresa Piratas do Porto. O navio, que tem capacidade para mais de 200 pessoas, foi retirado da água durante o dia e passará por reparo.

