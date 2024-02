Reunião entre secretariado de Brusque e diretoria da Celesc reforça prioridades para a cidade

Nesta quinta-feira, 15, na Prefeitura de Brusque, aconteceu um encontro entre o governo municipal e diretores das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). A reunião teve o objetivo de alinhar para que as secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social passem a receber o nível 1 de prioridade da Celesc.

Assim, em situações emergenciais, como um apagão, as unidades consumidoras dessas pastas receberão prioridade para a restauração do serviço.

No caso da Saúde, remédios e vacinas que precisam ser armazenados em ambientes climatizados não correm risco de ser desperdiçados pelo aumento da temperatura, garantindo sua integridade para servir à população.

O mesmo exemplo vale para as pastas de Educação e Desenvolvimento Social, no que diz respeito à conservação de alimentos, especialmente quanto à merenda escolar. Há também a preocupação em garantir a climatização aos usuários, sejam alunos da rede municipal ou pacientes da unidades de saúde, assegurando mais conforto a todos.

De acordo com Aldinei de Souza, Diretor-Geral de Gabinete do município, a intenção do encontro foi de aproximar o secretariado com a Celesc para que uma parceria seja formada.

“O objetivo de trazer a diretoria da Celesc de Blumenau e a diretoria de Brusque é montar uma parceria para dar atenção às nossas prioridades. Por exemplo, a Saúde, nós temos uma câmara fria, que é onde aguenta os remédios. Às vezes, quando dá uma pane de luz em um transformador temos uma parceria imediata para não haver prejuízo financeiro e nem a população ficar sem um produto. As escolas, quando queima o transformador, a escola fica sem luz, sem luz para fazer o cuidado com a merenda na geladeira. Então a intenção de trazer a Celesc aqui e o secretariado é de aproximar, passar o telefone pessoal um para o outro e montar essa parceria”, disse o Diretor-Geral de Gabinete.

Já a Celesc, representada por João Marcos Ribeiro, gerente regional de Blumenau, se mostrou muito receptiva quanto aos assuntos abordados na reunião e garantiu o fortalecimento da parceria com o município.

“O convite veio do gabinete do prefeito para a gente comparecer aqui na cidade de Brusque, na prefeitura, com todo o secretariado, o corpo técnico, e alinhar a parceria que existe entre Brusque, a prefeitura de Brusque e a Celesc para atender todas as demandas que envolvem o crescimento da cidade, a melhoria, a continuidade da qualidade da energia elétrica, o atendimento às unidades educacionais, de saúde assistencial.

Leia também:

1. Motociclista fica ferido após colidir contra carro no Centro de Brusque

2. Ciro Roza cogita concorrer a prefeito nas eleições de outubro

3. São João Batista é destaque em nova temporada do Globo Repórter; saiba quando episódio irá ao ar

4. Homem morto a facadas após ter casa invadida em Blumenau é identificado

5. Identificadas mãe e filha que morreram em acidente de carro no Sul de Santa Catarina

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: