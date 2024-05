Bombeiros detalham atendimento de homem que morreu em empresa de Botuverá

O Corpo de Bombeiros detalhou o acidente que matou um homem em uma empresa têxtil de Botuverá, na noite de domingo, 5. Segundo os socorristas, o fato ocorreu por volta das 23h56.

De acordo com o relatório dos bombeiros do município, ao chegarem no local, a vítima, Caio Fernando Marques, que possui aproximadamente 36 anos, foi encontrada deitada no chão.

Quando foi encontrado, Caio já havia sido retirado da máquina de rama por seus colegas. Ele estava em parada cardíaca e sendo atendido por integrantes da Brigada Militar.

Mesmo com auxílio da brigada e trabalho dos bombeiros, a vítima não teve evolução do quadro e morreu no local.

O espaço ficou sob os cuidados da Polícia Militar e da Polícia Científica.

