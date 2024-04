Bombeiros são acionados para incêndio em sacada de apartamento em Balneário Camboriú

O Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú foi acionado para um incêndio em um prédio na rua 1170 na tarde da quarta-feira, 3. O caso aconteceu por volta das 12h35.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ficou concentrado em uma sacada do oitavo andar onde estavam diversas baterias e carregadores.

O combate às chamas foi realizado pelo proprietário do imóvel com extintores do prédio. Não foram divulgadas mais informações.

