Brechó com peças a R$ 5 acontece neste domingo em Brusque; saiba onde

O Projeto Sementes realiza neste domingo, 10, mais uma edição de seu brechó com peças a R$ 5 cada. Haverá opções de roupas masculinas, femininas, para adultos e crianças, assim como calçados e acessórios. O brechó acontece no estacionamento do pátio da Assevim, na avenida Getúlio Vargas, 51, no Centro II, a partir das 6h.

Serão aceitos pagamentos via Pix, cartão de crédito e débito e também em dinheiro. A previsão para o encerramento do brechó está prevista para às 11h30.

