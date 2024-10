Brushand sub-12 conquista título invicto na Etapa Regional e avança para a final estadual

A equipe mirim de handebol de Brusque, conhecida como Brushand, conquistou no sábado, dia 26, o título da Etapa Regional (Sul/Leste/Norte) com a categoria sub-12. Os jogos do returno aconteceram no município de Timbó.

Com uma performance impecável no returno da chave Sul/Leste/Norte, o time venceu todas as partidas. Confira os resultados:

23 a 16 contra Jaraguá do Sul;

22 a 10 contra Antônio Carlos, da Grande Florianópolis;

31 a 10 contra Lauro Müller;

31 a 9 contra o time da casa, Timbó.

A equipe segue invicta, tendo vencido todos os jogos do primeiro turno da competição em junho, na cidade de Lauro Müller. Até o momento, são 8 jogos e 8 vitórias expressivas.

Com esses resultados, a equipe finalizou a fase em primeiro lugar, garantindo classificação direta para a final estadual. Com a melhor defesa e o ataque mais eficiente do estado, o time acumula um saldo positivo de 145 gols, somando 210 gols feitos e 65 sofridos em 8 partidas.

O município de Brusque está entre os seis primeiros na disputa pelo título estadual em duas categorias, sub-12 e sub-14, já que a equipe sub-14 também se sagrou campeã regional de forma invicta em setembro, em Brusque.

A partir de segunda-feira, dia 28, os atletas iniciarão a preparação para a Liga Estadual, marcada para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no Meio-Oeste catarinense.

A equipe brusquense disputará o título do sub-12 contra os municípios de Concórdia, Luzerna, Caçador, Jaraguá do Sul e Lauro Müller.

