Corpo enrolado em cobertor e com facada no peito é encontrado boiando em rio de Joinville

Na tarde do sábado, 26, o corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Cubatão, na região da Vila Cubatão, em Joinville. De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo estava envolto em um cobertor.

Após a remoção, constatou-se que a vítima apresentava uma perfuração de faca no peito.

A identidade do homem, assim como a motivação e a autoria do crime, ainda não foram divulgadas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

