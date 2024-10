Motociclista fica gravemente ferido após cair e colidir contra toras de eucalipto em Canelinha

Na tarde deste domingo, 27, por volta das 15h, um homem de 39 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de moto e precisou ser resgatado pelo helicóptero Arcanjo, na localidade de Espraiado, bairro Moura, em Canelinha.

Segundo o portal Olho Vivo Can, que apurou informações no local, o motociclista perdeu o controle em uma estrada de chão e colidiu contra toras de eucalipto. A vítima sofreu ferimentos graves, ficando inconsciente e apresentando suspeita de traumatismo cranioencefálico. As informações dadas pelo portal foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Diante da gravidade do acidente, o Corpo de Bombeiros de São João Batista acionou o helicóptero Arcanjo, que transportou o motociclista para o hospital regional de São José.

