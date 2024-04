Brusque consegue efeito suspensivo e Paulinho Moccelin é liberado para final do Catarinense

O Brusque conseguiu reverter a suspensão do atacante Paulinho Moccelin para a final do Campeonato Catarinense contra o Criciúma neste sábado, 6. A informação foi divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira, 5. O atacante está a disposição do técnico Luizinho Lopes.

Mocellin estava suspenso devido uma expulsão na partida contra o Hercílio Luz, realizada em 18 de fevereiro. O jogo terminou em 1 a 1, e foi realizado no Estádio das Nações.

A expulsão se deve a xingamentos por parte do atacante contra o árbitro Gustavo Ervino Bauermann e o quarto árbitro, Dioneglei da Silva Vianna, quando estava no banco de reservas. O atacante havia sido substituído aos 28 minutos do segundo tempo e foi expulso com cartão vermelho direto aos 48.

Antes do jogo contra o Sampaio-RR, pela Copa do Brasil, Moccelin teria um jogo de suspensão a cumprir por uma expulsão na Série B de 2023, atuando pelo Londrina. Na ocasião, a diretoria do Brusque obteve o efeito suspensivo e o jogador fez o gol da partida em Roraima.

