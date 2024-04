Registros de dengue em Brusque aumentam 40% em apenas quatro dias; número de focos passa de 400

Um novo boletim da dengue em Brusque divulgou que o município já chegou aos 739 casos confirmados da doença neste ano, representando um aumento de 41% sobre o último boletim divulgado. O número de focos chegou a 400. Os dados foram compartilhados pela Diretoria de Vigilância em Saúde, por meio do Programa de Combate a Endemias, nesta sexta-feira, 5.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa, com 138 casos. Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha com 93 casos; Cerâmica Reis com 58 casos; Dom Joaquim e Nova Brasília com 46 casos cada; Steffen com 33 casos; Rio Branco com 31 casos; Bateas com 30 casos; Primeiro de Maio com 27 casos; Águas Claras com 24 casos; Centro I com 22 casos e Santa Rita com 20 casos.

A contagem segue com: Cedrinho com 19 casos; Limeira Alta com 18 casos; São Luiz e São Pedro com 17 casos; Volta Grande com 15 casos; Azambuja com 14 casos; Planalto e Tomaz Coelho com nove casos; Guarani, Maluche e São Pedro com sete casos cada; Paquetá com cinco casos; Zantão com quatro casos; Poço Fundo com três casos; Santa Luzia, Ponta Russa e São João com dois casos cada e Centro II, Cedro Alto e Nova Trento com um caso cada.

No momento, há seis pacientes internados na UTI do Hospital Azambuja, e 20 pacientes internados em enfermaria hospitalar. O município registrou um óbito por Dengue.

Focos

São 406 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Cedrinho e São Pedro com 27 focos cada; Águas Claras e Limeira com 26 focos cada; Centro II e Santa Luzia com 24 focos cada; Bateas e Dom Joaquim com 21 focos cada; Azambuja com 20 focos; 1° de Maio e Souza Cruz com 17 focos cada; Centro I com 16 focos; Rio Branco com 15 focos; Guarani, Nova Brasilia, Poço Fundo e Tomaz Coelho com 13 focos cada.

Os focos seguem espalhados pelos bairros: Cedro Alto e Steffen com 12 focos cada; Limoeiro com 11 focos; Santa Rita com 10 focos; Maluche e São Luiz com nove focos cada; Ponta Russa e Santa Terezinha com cinco focos cada.

