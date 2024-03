Brusque decreta situação de emergência por causa da dengue

Brusque decretou situação de emergência em saúde pública devido à epidemia de dengue. O documento, emitido na terça-feira, 12, considera que o município está infestado pelo mosquito Aedes aegypti e ressalta o decreto estadual de 22 de fevereiro, que declara situação de emergência em todo o território catarinense.

Além disso, o decreto regulamenta procedimentos de intervenção sanitária na cidade. Portanto, diversas ações passam a ser autorizadas, como a contratação por tempo determinado de pessoal necessário, independentemente de processo seletivo público simplificado, e a realização de campanhas educativas e de orientação à população.

Outra ação autorizada é a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados à repressão da situação emergencial, desde que possam ser concluídos no prazo máximo de um ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade. É vedada a prorrogação dos contratos.

O município também é autorizado a realizar visitas amplas e antecipadamente comunicadas a todos os imóveis públicos e particulares, ainda que com posse precária, para eliminação do mosquito e de criadouros. São imóveis em área identificada como potencial possuidora de focos de transmissão.

Situação de emergência

Segundo o decreto, a prefeitura deve realizar a limpeza de terrenos baldios sem muros ou cercas, quando caracterizada situação de abandono, sem prejuízo das penalidades cabíveis e cobrança pela execução do serviço conforme a legislação.

Além disso, o município deve recolher móveis, veículos, sucatas ou qualquer outro material depositado em vias públicas ou áreas comuns, caso sejam identificados como abandonados ou não haja ninguém disponível para removê-los.

O decreto também autoriza os agentes a entrar, inclusive de forma forçada, em imóveis públicos ou privados, residenciais, comerciais ou industriais, independentemente da atividade desenvolvida, quando estes forem considerados abandonados ou não houver ninguém disponível para permitir o acesso do agente público, devidamente designado e identificado, sendo essencial para o controle das doenças.

Primeira morte

Foi confirmado nesta sexta-feira, 15, a primeira morte por dengue em Brusque neste ano. A vítima, um homem de 84 anos, morava no bairro Santa Rita. Ele estava internado na UTI do Hospital Azambuja. A informação foi confirmada pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

Segundo a prefeitura, há 350 números de casos de dengue e focos do mosquito Aedes Aegypti no município somente neste ano.

Números em bairros

Conforme o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Santa Terezinha, com 50 casos confirmados. Os outros se dividem nos bairros Águas Claras, com dez casos; Azambuja possui sete, Bateas, 18; Cedrinho, dez casos; Cedro Alto, um caso; Centro I, seis casos; Dom Joaquim, 24 casos; Jardim Maluche, cinco casos; Planalto, três; Primeiro de Maio aparece com 14 casos; Rio Branco possui 16 e São João com dois casos.

Os casos seguem: São Luiz, cinco casos; São Pedro, oito casos; Steffen com 16; Guarani, quatro casos; Limoeiro, cinco casos; Nova Brasília, 19; Poço Fundo, dois casos; Santa Luzia, um; Santa Rita, sete; Zantão, três casos; Tomaz Coelho, com sete; Volta Grande 13; Limeira Alta, nove; Limeira Baixa, 49 casos e Cerâmica Reis, com 36 casos.

Os únicos bairros do município que ainda não registraram casos são: Nova Trento, Paquetá, Ponta Russa, Souza Cruz e Centro II.

Não há pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e há nove pacientes internados em enfermaria hospitalar.

Focos

São 264 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: São Pedro 23 focos; Água Claras 20 focos; Centro II e Limeira com 18 focos cada; Santa Luzia 17 focos; Cedrinho e Dom Joaquim com 14 focos cada; Bateas com 12 focos; Azambuja, Centro I, Guarani e Rio Branco com 11 focos cada; Nova Brasília e Primeiro de Maio com dez focos cada.

A contagem segue com: Souza Cruz e Steffen com nove focos cada; Limoeiro, Santa Rita, São Luiz e Tomaz Coelho com sete focos cada; Jardim Maluche com seis focos; Santa Terezinha e Poço Fundo com quatro focos cada, e Ponta Russa com um foco.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

Números para denúncias

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto, no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou WhatsApp.

Via WhatsApp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização; Via SMS: envie seu CEP para 40199.



