Brusque registra mais de 100 ocorrências relacionadas à chuva; temporal pode atingir cidade novamente

A Defesa Civil atualizou a previsão do tempo desta segunda-feira, 20, para Brusque. O município pode ser atingido por temporais isolados devido à passagem de uma frente fria. Há risco de destelhamentos, quedas de árvores, alagamentos e enxurradas pontuais.

Desde o início das chuvas em Brusque, na tarde de quinta-feira, 16, até o fechamento do boletim do meio-dia do dia desta segunda-feira, 20, o município contabilizou um total de 128 ocorrências relacionadas ao mau tempo. O principal destaque foi dado para os deslizamentos, que somaram 92 registros.

Conforme a prefeitura, embora o final de semana tenha trazido uma trégua na chuva, a previsão do tempo alerta para o retorno das precipitações em Santa Catarina.

O comunicado ainda alerta para que os moradores fiquem atentos a sinais como rachaduras ou deslizamentos em terrenos instáveis, principalmente aqueles que vivem próximos a encostas ou áreas de barrancos. A Defesa Civil recomenda evitar áreas sujeitas a alagamentos, atravessar ruas alagadas e atividades ao ar livre durante os temporais, buscando sempre abrigo em locais seguros.

Qualquer emergência, acione a Defesa Civil pelo 199, ou então, o Corpo de Bombeiros, no 193.

