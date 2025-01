Diretoria de Trânsito de Brusque altera sinalização na rua Hercílio Luz e proíbe estacionamento de veículos

A Diretoria de Trânsito de Brusque implantou na última quinta-feira, 16, uma nova medida para melhorar o fluxo de veículos na rua Hercílio Luz. Foi ampliada a proibição de estacionamento no trecho em frente ao antigo colégio Honório Miranda.

Conforme a Diretoria, com a mudança, a faixa de circulação destinada aos motoristas que seguem em direção ao Centro foi ampliada, permitindo que a saída de veículos ocorra simultaneamente com dois automóveis, agilizando o tráfego neste ponto estratégico da via.

A nova sinalização, indicando a proibição de estacionamento, já foi instalada.

