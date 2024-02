O confronto Brusque x Hercílio Luz será disputado às 18h deste domingo, 18, no Estádio das Nações, pela nona rodada do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo com imagens pela MBTV no YouTube. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

Na oitava rodada, o Brusque venceu o Criciúma por 2 a 1, de virada, no Heriberto Hülse. Começa o fim de semana no sétimo lugar, com 10 pontos. O Hercílio Luz empatou com o Nação em 2 a 2 no Aníbal Torres Costa. Também tem 10 pontos e é o oitavo colocado, atrás do Brusque no saldo de gols.

Primeiro jogo: Brusque 3×1 Hercílio Luz (24/01/1988 – Catarinense)

Último jogo: Brusque 2×1 Hercílio Luz (22/01/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 5×0 Hercílio Luz (07/10/1990 – Copa Santa Catarina)

Maior derrota: Hercílio Luz 3×1 Brusque (06/11/1994 – Catarinense Série B)

