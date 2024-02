Corpo de homem é encontrado parcialmente submerso em rio no Alto Vale do Itajaí

O corpo de um homem, de 29 anos, foi encontrado parcialmente submerso no Rio do Jango, em Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, na manhã desta sexta-feira, 16. A Polícia Militar registrou a ocorrência por volta de 8h na rua Jacob Momm.

De acordo com o relatório da PM, a vítima morava sozinha e nas proximidades onde o corpo foi localizado. Testemunhas relataram para à PM que na madrugada de quinta-feira ouviram barulhos na residência da vítima.

Depois disso, os vizinhos não viram mais o homem. Diante dos fatos, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos cabíveis. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para retirar o corpo do rio.

Ainda de acordo com o relatório da PM, a Polícia Civil investigará o caso. A identidade do homem não foi divulgada no relatório.

Leia também:

1. Confira as ruas que devem ficar sem energia durante o fim de semana em Brusque

2. Menino que se afogou em piscina no Sul de Santa Catarina e foi resgatado vai a praia agradecer salva-vidas

3. Festa da tilápia e Sfilata del Vino: confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Casal que percorreu 6 mil km de bicicleta até Ushuaia retorna a Brusque

5. Brusque disponibilizará ônibus para torcida acompanhar jogo contra Hercílio Luz; saiba como garantir vagas

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: