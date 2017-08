Na imagem acima que vem encabeçar esta edição, enviado pela colaboradora Angelita Bernardes Vargas, temos a foz do rio da Madre na Guarda do Embaú, município de Paulo Lopes , a 50 km ao sul de Florianópolis, que simplesmente desapareceu, com o fenômeno da maré seca que vem atuando em toda costa Catarinense nestes últimos dias.

Notem que do outro lado é a Prainha do Bar do Evori. Dá pra ir pedir um pastel caminhando…

Há previsão de que a maré baixa atue na costa catarinense até amanhã, sábado,26.

Segundo o oceanógrafo Argeu Vanz, da Epagri/Ciram, o fenômeno deve ser de menor intensidade em relação aos dos dias 12 e 13 de agosto, quando houve afastamento de até 50 metros em alguns pontos.