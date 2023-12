Neste sábado, 2, a região de Brusque experimentou uma sensação de calor elevada, atingindo a marca de 54°C, percepção esta sentida pelos residentes de Guabiruba e Botuverá.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Esse intenso aquecimento foi também uma característica notável nas outras cidades da região do Vale do Itajaí Mirim. Em Presidente Nereu, por exemplo, a temperatura padrão alcançou os 38°C, com a sensação atingindo os 50°C.

Brusque também não escapou desse cenário de verão, tendo os picos máximos na cidade ultrapassando os 35°C, atingindo até 49°C de sensação.

Números completos do calor

Acompanhe abaixo o registro completo das temperaturas máximas convencionais, destacadas em vermelho, juntamente com o índice de calor indicado em azul.

Esses dados então correspondem a cada local mencionado na tabela em anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Previsão do tempo após anúncios

A seguir, apresentamos os parceiros que acreditam e investem nesse trabalho do Blog do Ciro Groh. Clique nos banners para explorar as ofertas e produtos disponíveis. Agradecemos pelo apoio.

Oferecimento:

Leia também:

1. Guabiruba: famílias da rua Antônio Carminatti celebram história centenária

2. GALERIA – Conheça a cascata em Brusque escondida na mata

Calor continua

Conforme as previsões do meteorologista Piter Scheuer, o calor deve continuar a predominar na região de Brusque ao longo do domingo, 3. É o clima de verão consolidando sua presença em Santa Catarina, afirma o especialista.

Piter não exclui a possibilidade de algumas pancadas de chuva isoladas, características da estação mais quente do ano, até o final da noite deste sábado, embora o risco seja baixo.

No entanto, ele alerta que, com o aquecimento do domingo, a probabilidade de trovoadas mais intensas então aumenta consideravelmente.

Fotos do calor

Encerramos este artigo com a presença de algumas imagens então registradas neste sábado em Brusque, que ilustram de maneira evidente o calor que marcou a cidade.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK